حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. العظمى في القاهرة 34 مئوية

أعلنت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الأحد، إذ تصل العظمى على كل من القاهرة والوجه البحري 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 والمحسوسة تسجل 33 درجة مئوية، جنوب سيناء 38 والمحسوسة تسجل 41 درجة.

وأضافت الأرصاد في بيان لها، أنّ درجة الحرارة العظمى في مناطق شمال الصعيد تصل لـ37 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تسجل العظمى 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

وتشهد حالة الطقس غدًا، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجميع المناطق تشهد في الصباح الباكر، طقسًا معتدل الحرارة، حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ولفتت إلى أنّ التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع، لتصل في الظل إلى تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على المدن غدًا

- القاهرة 34- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 23

- وادي النطرون 34- 23

- كفر الشيخ 32- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 31 - 22

- بورسعيد 33- 23

- الإسماعيلية 36- 22

- السويس 35- 23

- العريش 31 - 22

- رفح 31 - 21

- رأس سدر 37- 23

- نخل 35- 17

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 27

- طابا 35 - 26

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 32- 23

- سيوة 37- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 36 - 28

- حلايب 34- 29

- أبو رماد 36- 28

- رأس حدربة 34- 28

- الفيوم 37- 24

- بني سويف 35- 24

- المنيا 37- 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 40 - 26

- الأقصر 41- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 40- 27

- أبو سمبل 40- 27.