طوارئ بأجهزة المدن الجديدة في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشكيل مجموعة عمل طوارئ برئاسة نائب رئيس الجهاز لمتابعة سير العمل بالمرافق، ولمنع أي مخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً وضع خطة لمتابعة سير العمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وإجازة 30 يونيه، بهدف التيسير على المواطنين خلال ثان أيام العيد الكبير.

وفي سياق متصل شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة تفعيل غرفة عمليات المتابعة بجهاز تنمية المدينة، وانتظام سير عمل المرافق العامة، والاستعداد الكامل للتدخل الفوري والسريع خلال حالات الطوارئ، كما وجه باستغلال فترة إجازة عيد الأضحى، في رفع كفاءة «الإنارة، النظافة، والتجميل، ورش المبيدات الحشرية وتكثيف النظافة في محيط المساجد» وذلك استعدادا لصلاه الجمعة، مشددا على جميع الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء، للحد من انتشار الأوبئة، أو الأمراض الفيروسية، معلنا عن وجود لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع، لمنع المخالفات، كما يوجد خط الساخن 15100 لتلقى جميع شكاوى المواطنين، والبلاغات على مدار 24 ساعة.

الغيطي: خط ساخن 15100 لتلقى جميع شكاوى المواطنين

من جانبه أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مرور رؤساء الأحياء، كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم وقوع أي مخالفات أثناء فترة الإجازة، والعمل على إزالة أي مخالفه فور وقوعها خاصة مخالفات البناء والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

كما شدد مندور على ضرورة السعي لتقديم أفضل خدمة ممكنه للمواطنين بالمتنزهات العامة خلال ثاني أيام العيد.