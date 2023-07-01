«النقل البري»: التعاقد مع 8 شركات لربط القاهرة الكبرى بـ«الإدارية»

تعاقد جهاز النقل البرى مع عدد من الشركات لتشغيل خطوط العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمر على 48 مساراً بإجمالى 367 أوتوبيساً و«مينى باص»، وهى شركات: «ستار لاين للنقل الجماعى» وتمر على 7 مسارات ولديها 54 «مينى باص»، و«أجياد إنترناشيونال ترانس» وتمر على 13 مساراً ولديها 117 «مينى باص»، و«جولدن باص» للنقل البرى وتمر على 3 مسارات ولديها 24 «مينى باص»، و«القاهرة للنقل الجماعى» وتمر على 7 مسارات ولديها 23 أوتوبيساً تم ترخيصها، و«سيزر للنقل بالطاقة النظيفة» تمر على مسارين لديها 15 «مينى باص»، و«الإبراهيمية» للنقل الجماعى وتمر على ستة مسارات ولديها 48 «مينى باص»، و«الأستاذ للنقل الجماعى» وتمر على 5 مسارات ولديها 40 «مينى باص»، و«البريق» وتمر على مسارين ولديها 5 باصات.

الجهاز يحدد مسارات الأوتوبيسات بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية بمداخل ومخارج العاصمة الجديدة

وحدد جهاز النقل البرى فى تقرير له، مسار الشركات، أولها شركة «ستار لاين»، حيث تمر مينى باصات الشركة من قسم الأهرام على الطريق الدائرى وطريق العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن 6 أكتوبر تمر على ميدان الحصرى وجهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء 6 أكتوبر وفرنيشر مول وهايبر 1 والدائرى وطريق العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن الشيخ زايد تمر على موقف هايبر وميدان جهينة ومول مصر وسوق الجملة وجولف دريم والفردوس وحدائق أكتوبر والمنصورية والدائرى وطريق السويس والدائرى الإقليمى، ومن الجيزة تمر على ميدان الجيزة وجامعة القاهرة وقصر العينى ومجرى العيون وطريق النصر والنادى الأهلى والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائرى الإقليمى.

كما تمر من العمرانية على نفق الهرم وكوبرى الجامعة وقصر العينى ومجرى العيون والدويقة ونادى السكة وطريق السويس والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائرى الإقليمى، ومن الدقى تمر على محطة مقار وشارع التحرير وميدان عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس وغمرة والعباسية وامتداد رمسيس وطريق النصر والنادى الأهلى والكيلو 4.5 وطريق السويس، ومن الزمالك تمر على أحمد عرابى وميدان سفنكس وشارع 26 يوليو وعبدالمنعم رياض وشارع رمسيس وغمرة والعباسية وامتداد رمسيس وطريق النصر والنادى الأهلى والكيلو 4.5 والتسعين الشمالى والدائرى الأوسطى.

وتمر مينى باصات شركة «ستار لاين» من البساتين على الطريق الدائرى والتسعين الجنوبى والدائرى الأوسطى، ومن الخليفة تمر على صلاح سالم وكوبرى الإباجية والأوتوستراد والطريق الدائرى.

كما حدد جهاز النقل البرى مسار شركة «البريق» للنقل، حيث تمر باصاتها من الوايلى على طريق الأوتوستراد والطريق الدائرى وطريق العين السخنة والطريق الدائرى. فيما تمر مينى باصات شركة «أجياد» من السيدة زينب على موقف أبو الريش والسيدة زينب والسيدة عائشة وطريق النصر ونادى السكة وميدان رابعة وشارع مصطفى النحاس والتبة والحى العاشر وزهراء مدينة نصر والتسعين، ومن عابدين تمر على ميدان التحرير ورمسيس والعباسية والخليفة المأمون وروكسى وشارع الأهرام والسبع عمارات والكيلو 4.5 والهجانة والتسعين الجنوبى والدائرى الأوسطى، ومن قصر النيل يمر على التحرير ورمسيس والعباسية ونادى السكة وجامعة الأزهر ومصطفى النحاس والعاشر.

كما تمر مينى باصات شركة «أجياد» من الوراق على موقف أوتوبيس الوراق وكوبرى الساحل وترعة الإسماعيلية والسواح وروكسى وكلية البنات والسبع عمارات وأول عباس والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائرى الإقليمى، ومن إمبابة تمر على موقف أوتوبيس إمبابة والكيت كات والزمالك وعبدالمنعم رياض ورمسيس وصلاح سالم ومكرم عبيد والتبة والحى العاشر وزهراء مدينة نصر وطريق العين السخنة والدائرى، ومن بولاق الدكرور تمر على موقف أوتوبيس بولاق الدكرور وجامعة الدول العربية والزمالك وعبدالمنعم رياض ورمسيس والعباسية.

كما تمر أيضاً من العجوزة على كوبرى أكتوبر وعبدالمنعم رياض ورمسيس والعباسية ونادى السكة وطريق السويس والدائرى الإقليمى، ومن مدينة نصر تمر على العباسية ونادى السكة ورابعة ومصطفى النحاس والحى الثامن والميثاق والحى العاشر وزهراء مدينة نصر والتسعين الشمالى والدائرى الأوسطى، ومن الزاوية الحمراء تمر على مدينة النور والزاوية الحمراء وحدائق القبة وإسماعيل الفنجرى ونادى السكة وطريق النصر والحى السابع والحى العاشر وزهراء مدينة نصر والتسعين الشمالى والدائرى الأوسطى، ومن حدائق القبة يمر على حدائق القبة والمطرية وجسر السويس وألف مسكن والحجاز والنزهة والسبع عمارات وأول عباس والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائرى الإقليمى.

أما باصات شركة «الإبراهيمية» فتمر من التبين على ركن فاروق والأوتوستراد والدائرى الأوسطى ومحمد بن زايد والجنوبى، ومن المعادى تمر على مزلقان العرب والأوتوستراد والدائرى والدائرى الأوسطى ومحمد بن زايد الجنوبى، ومن مصر القديمة تمر على مارى جرجس والملك الصالح وطريق الفسطاط والخيالة والدائرى وطريق العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن المرج تمر على موقف المرج الشرقية وموقف المرج الغربية وموقف مساكن عثمان وموقف مؤسسة الزكاة والطريق الدائرى والإسماعيلية الصحراوى والدائرى الأوسطى ومحور بن زايد الشمالى، ومن عين شمس تمر على موقف المرج الشرقية وموقف المرج الغربية وموقف مساكن عثمان موقف مؤسسة الزكاة والطريق الدائرى والإسماعيلية الصحراوى والدائرى الأوسطى ومحور بن زايد الشمالى.

وتمر مينى باصات شركة «سيرز» للنقل من الخانكة على الإمام الغزالى والخانكة السلام والقاهرة بلبيس الصحراوى والدائرى الإقليمى، ومن الخصوص تمر على موقف الخصوص والدائرى والدائرى الإقليمى. بينما تمر مينى باصات شركة «الأستاذ» من الحوامدية على المنيب والجامعة وكوبرى أكتوبر ونادى السكة ومحور المشير والتسعين الجنوبى والدائرى الإقليمى.

أما عن أوتوبيسات شركة «القاهرة للنقل الجماعى»، فهى تمر من القاهرة الجديدة على التسعين الجنوبى ومحمد بن زايد الجنوبى، ومن مصر الجديدة تمر على شارع الثورة وطريق السويس والدائرى الإقليمى، ومن النزهة تمر على شارع الثورة وطريق السويس والدائرى الإقليمى.

كما تمر مينى باصات شركة «جولدن باص» على محطة طوخ وطريق الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها والطريق الدائرى الإقليمى، ومن بنها تمر على محطة بنها وطريق الزقازيق وبنها وطريق شبرا بنها والطريق الدائرى الإقليمى.