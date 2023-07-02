غرق 4 شباب في حوادث متفرقة خلال إجازة عيد الأضحى بالمنوفية 

شهدت محافظة المنوفية، مصرع 4 شباب غرقا علي مستويات عدد من المراكز، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أثناء الاستحمام واللعب في المياه احتفالا بالعيد، ونجح الإنقاذ النهري في مدير أمن المنوفية في انتشال الجثامين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في كل واقعة.

الإنقاذ النهري ينجح في انتشال الجثامين

ونجح الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال الجثامين، حيث وقعت كل حادثة على حدة في مراكز أشمون والشهداء وبركة السبع، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري بعد تلقي الإخطار بكل حالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال كل واقعة.

وتم التعامل الفوري مع حالات الغرق من الشباب قور تلقي البلاغ بكل واقعة، مشيرا إلى أن كل الحالات أُخبرت أسرهم أنهم لقوا مصرعهم أثناء الاستحمام واللعب خلال أجازه العيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن المنوفية يتلقى إخطارا بكل واقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من الإنقاذ النهري في المنوفية، يفيد بغرق 4 شباب في حالات متفرقة في عدد من الترع أثناء الاستحمام في أجازه العيد، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثامين بعد مباشرة التحقيقات.