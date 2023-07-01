كيف تستغل المنصات التعليمية في مراجعة التاريخ والفيزياء ليلة الامتحان؟

يخوض طلاب الثانوية العامة، غدًا، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وهما من أصعب المواد وأشدها حاجة للتركيز والفهم وتحتاج إلى مذاكرتها بعناية وجهد وأسلوب يجمع بين الفهم والحفظ وترتيب الأحداث.

وهناك العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية الحكومية، المخصصة لخدمة الطلاب والباحثين، ومن بينها بنك المعرفة، الذي يعد بمثابة كنز لطلاب الثانوية العامة لمتابعة الدروس «أون لاين» دون حاجة لتضييع وقت في الدروس الخصوصية التي تستنزف أولياء الأمور وأموالهم، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصة ذاكر التي توفر مراجعات للدروس بطريقة مبسطة بنظام مقاطع الفيديو.

كيفية الاستفادة من المنصات الإلكترونية في امتحان االفيزياء والتاريخ

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» كيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصري ومنصة ذاكر التعليمية في تحصيل دروس ومراجعات الثانوية العامة قبل امتحان الفيزياء والتاريخ.

ويقدم بنك المعرفة محتوى رقميا تفاعليا مرتبطا بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، ويوفر ورش عمل دراسية للطلاب وأبرزها «York Press»، للتعرف على كيفية ربط موسوعة كتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة؛ لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية، كما يوجد به العديد من القواميس الرقمية والكتب والمصادر العربية والأجنية.

خطوات استخدام بنك المعرفة

1- زيارة منصة بنك المعرفة من جوجل أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2- سجل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

3- اختار أيقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية.

4- اختيار المادة المراد متابعة الشرح الخاص بها.

5- تظهر جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة، وبعدها سيظهر لك كتاب الطالب، عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي لشرح وتوضيح كل موضوع.

فوائد منصة ذاكر التعليمية

تقدم منصة ذاكر شرحًا للمناهج التعليمية لكل صفوف ومراحل التعليم من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى طلاب الثانوية العامة، يقدمها نخبة من أكفأ المدرسين بالوزارة، ويستطيع من خلالها الطالب مراجعة دروس الفيزياء والتاريخ من خلال المحتوى المتاح على المنصة أو الشرح بالفيديو.

خطوات استخدام منصة ذاكر

- زيارة منصة ذاكر من موقع وزارة التربية والتعليم.

- اضغط على ذاكر الآن يمين الشاشة.

- تظهر في النافذة التالية كل المواد التعليمية ومصادر إضافية.

- اضغط على المادة المراد مذاكرتها ومراجعتها.

- تظهر لك نافذة مفصلة بدروس المادة وموضوعاتها.