نباتات طبية تدعم الصناعات الدوائية.. «علاج للسرطان ومضاد للفيروسات»

تمتد النباتات الطبية لتشمل «أى شىء من أصل نباتى ويُستعمل طبياً»، وفقاً للدكتور إبراهيم محمد هريدى، أستاذ النباتات الطبية والعطرية المتفرغ بمعهد بحوث البساتين، وفى إطار هذه القاعدة فإن نباتات الزينة التى ربما يعتقد كثيرون بأنها يتم الاستعانة بها للاستمتاع بشكلها ومظهرها فقط، لها استخدامات طبية وعلاجية هامة أيضاً. ومن المعروف أن النبات الطبى، وفقاً لأستاذ النباتات الطبية والعطرية، يحتوى على «مواد فعالة» مثل الزيوت العطرية essential oils، والقلويدات alkaloids والجليكوسيدات glycosides... إلخ، وقد تحتوى على أكثر من مادة واحدة ذات تأثيرات علاجية معينة وتتركز فى الأعضاء النباتية المختلفة.

ومن بين نباتات الزينة التى تُستخدم لأغراض طبية يأتى: «نبات الونكا» Vinca rosea L الذى يحتوى على «قلويدات» تزيد على 100 قلويد 20 قلويد منها لها فاعلية ضد الأورام، مثل Vinblastine، Vincristine Catharanthine، Vindoline وهى توجد بتركيزات صغيرة جداً فى النبات.

وتشمل الاستخدامات الطبية لنبات الوينكا علاج سرطان الدم فى الأطفال وعلاج سرطان المشيمة والرحم، بالإضافة لتأثيرها فى خفض ضغط الدم، والمساعدة فى التئام الجروح، وكونها مُدرة للبول.

الاستخدامات الطبية لنبات الأقحوان: التهابات الجلد ولدغ الحشرات والجروح ومفيد للكبد

وإلى جانب الوينكا، هناك أيضاً «الأقحوان»، وهو عشب حولى شتوى، والجزء المستخدم طبياً منه هو النورات الجافة التى تتكون من الأزهار القرصية، والأزهار الشعاعية، وهى الجزء ذو الأهمية الطبية ولونه يتراوح ما بين الأصفر إلى البرتقالى والبرتقالى المحمر، ويتراوح طولها من ٢ إلى 5 سم. أما الأزهار القرصية فهى أنبوبية صغيرة ولونها يتراوح بين البنى المصفر والبنى. وتحتوى الأزهار الشعاعية على %٠٫٤ مركبات فلافونيدية flavonoides وحوالى ١ إلى 3% مركبات كاروتينية carotenoids هى ألفا وبيتا كاروتين وهو مصدر فيتامين (أ) كما تحتوى على 2 إلى 10% (triterpene saponins (calendulosides، وتحتوى أيضاً على quercetin. وتشمل الاستخدامات الطبية لنبات الأقحوان: التهابات الجلد ولدغ الحشرات والجروح وتأخر الطمث، كما أنه مفيد للكبد ومنشط للهضم ومزيل للانتفاخات والمغص، ويعالج الروماتيزم وضغط الدم المنخفض، ومهدئ للجهاز التنفسى والتهابات الأغشية المخاطية، ويعالج التهابات العين والتهابات المسالك البولية، ومضاد للبكتيريا والفيروسات.

وهناك أيضاً نبات «الخطمية» Altheae officinalis L، وهو عشب معمر قائم يصل ارتفاعه إلى أكثر من ١٣٠ سنتيمتراً، والجزء المستخدم طبياً فيه هو الجذور والأوراق، حيث يتم حصاد الجذور بتقليع النباتات فى الخريف وتقشيرها. أما الأوراق فيتم حصادها قبل الإزهار وتُجفف هذه الأجزاء على درجة حرارة لا تزيد على ٤٠ مئوية.