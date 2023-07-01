أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، عن فتح باب التقديم في تنسيق الثانوية في المحافظات اليوم السبت، وحددت رابط التقديم للصف الأول الثانوي عام 2024.

وكانت مديريات التربية والتعليم حددت تنسيق الثانوية العامة في مختلف المحافظات، وجري وضع الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة، فحصلت سوهاج على أعلي حد أدني في المحافظات للثانوية العامة بـ253 درجة.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 في جميع المحافظات

وأتاحت المديريات للطلاب رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2024 في جميع المحافظات، ويدخل الطالب على الرابط من هنا، والخاص بالتقديم في جميع المحافظات.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، أنه يجرى التقديم من خلال الرابط في جميع المحافظات، كالآتي:

- الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم.

- إدخال الإيميل الخاص بالطالب، ورقم الموبايل، ووضع كلمة مرور.

- الدخول على الموقع وكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

- اختيار المحافظة.

- اختيار الإدارة التعليمية التابعة لها، والمدرسة الخاصة به.

- اختيار تنسيق الثانوية العامة

- التقديم في المدرسة التابعة للإدارة الخاصة بالطالب، وفقا للحد الأدني المحدد من قبل المحافظة، والذي يختلف من محافظة إلى أخرى.

تسليم أوراق التقديم بمدارس الثانوية في الدقهلية

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، أنه يجرى قبول التقديم في مدارس الثانوية العامة بالدقهلية، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في المدارس بالمحافظة.

وأوضح المصدر أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية، يجرى تسليم المدارس التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات، إلى المسؤولين عنها، ويجرى تقديم الأوراق المطلوبة بها للقبول بالمدرسة، بعد التقديم على الموقع المحدد من قبل الوزارة.