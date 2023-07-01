ضبط 82 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في الدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح «دايرة» في بيان له، أن الحملات جاءت بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 82 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات وجهت في رابع أيام عيد الأضحى المبارك بالدقهلية، إلى الإدارات التالية: «بلقاس، جمصة، الجمالية، المطرية، المنزلة، أجا، بني عبيد، السنبلاوين، تمي الأمديد، مركز المنصورة، بندرالمنصورة، نبروه»، وأسفرت الحملات المشكلة عن ضبط 82 مخالفة تموينية، جاءت كالآتي:

- محضر تجميع بطاقات.. عدد 326 بطاقة.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر تصرف في دقيق بقيمة 5 «شكاير».

- 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 24 محضر نقص وزن ما بين7 - 17 جم.

- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 7 محاضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 5 محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي «سجائر».

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية «بدال تمويني».

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية «بدال تمويني».

- محضر تجميع مواد بترولية.

وأكد «دايرة» استمرار الحملات التموينية، للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ومحاربة الغش التجاري.