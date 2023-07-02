درجات الحرارة اليوم.. المحسوسة في القاهرة 36 درجة مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق عدة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتعرض عدة مناطق للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تستد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل تأخذ درجات الحرارة في الاعتدال ليلاً على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة

ويزيد التعرض لأشعة الشمس من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا إلى نفس التأثير، لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات المصرية على النحو التالي:

- القاهرة، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- العاصمة الإدارية، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- أكتوبر، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- بنها، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- دمنهور، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- وادي النطرون، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- كفر الشيخ، الكبرى 32، المحسوسة 34 الصغرى 22.

- المنصورة، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- الزقازيق، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- شبين الكوم، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- طنطا، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 22.

- دمياط، الكبرى 31، المحسوسة 34 الصغرى 22.

- بورسعيد، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- الإسماعيلية، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 22.

- السويس، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- العريش، الكبرى 31، المحسوسة 33 الصغرى 22.

- رفح، الكبرى 31، المحسوسة 33 الصغرى 21.

- رأس سدر، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 23.

- نخل، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 17.

- كاترين، الكبرى 33، المحسوسة 34 الصغرى 16.

- الطور، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 27.

- طابا، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 26.

- شرم الشيخ، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 28.

- الإسكندرية، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 23.

- العلمين الجديدة، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 23.

- مطروح، الكبرى 30، المحسوسة 33 الصغرى 22.

- السلوم، الكبرى 32، المحسوسة 34 الصغرى 23.

- سيوة، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 22.

- رأس غارب، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 27.

- الغردقة، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 28.

- سفاجا، الكبرى 37، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- مرسى علم، الكبرى 37، المحسوسة 40 الصغرى 26.

- شلاتين، الكبرى 36، المحسوسة 39 الصغرى 28.

- حلايب، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 29.

- أبو رماد، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- رأس حدربة، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 28.

- الفيوم، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- بني سويف، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- المنيا، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- أسيوط، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 25.

- سوهاج، الكبرى 38، المحسوسة 39 الصغرى 26.

- قنا، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 26.

- الأقصر، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 27.

- أسوان، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 28.

- الوادي الجديد، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- أبو سمبل، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 27.