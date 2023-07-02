عاجل.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الزمالك السابق براتب خيالي

يأمل مسؤولو بيراميدز، في التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، على سبيل الإعارة لمدرة موسم، مع وضع بند بأحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

تفاصيل عرض بيراميدز على إمام عاشورووفقًا لمصدر مُقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن «مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع إمام عاشور، خلال الساعات الماضية، وعرضوا عليه الانتقال لمدة موسم على سبيل الإعارة، مُقابل حصوله على مليون دولار، كراتب سنوي».

وأضاف المصدر: «بيراميدز يأمل في الحصول على خدمات إمام عاشور، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود أحقية في شراء اللاعب نهائيا بعد إنتهاء إعارته».

وأشار إلى أن «إمام عاشور طلب مهلة في التفكير بعرض نادي بيراميدز».

يذكر أن إمام عاشور، لا يريد الاستمرار مع ميتلاند الدنماركي، خاصة أنه لم يتأقلم مع النادي.