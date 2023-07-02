أحداث تنتظر المصريين بعد عيد الأضحى.. بينها طرح وحدات سكنية

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك غدا الاثنين، وتوجد العديد من الأحداث التي تهم المصريين عقب انتهاء الإجازة ونرصدها لكم في السطور التالية.

استئناف عمل المحاكم

تستأنف المحاكم بكافة أنحاء الجمهورية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والمقرر انتهاؤها يوم الاثنين على ان يبدأ العمل بها يوم الثلاثاء المقبل.

عودة عمل البنوك

وفقاً لبيان البنك المركزي الذي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 يونيو 2023، ليكون أول أيام إجازة البنوك، وتستمر أيام الإجازة حتى يوم الاثنين المقبل 3 يوليو 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

طرح وحدات سور مجرى العيون

من المقرر طرح أول إعلان للوحدات السكنية بمنطقة سور مجرى العيون، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما ذكره هاني يونس مستشار رئيس الوزراء في بث مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الميدانية بالمنطقة.