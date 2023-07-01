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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص

كتب:

منة عبده
11:13 ص | السبت 01 يوليو 2023
إجازة عيد الأضحى - صورة أرشيفية

إجازة عيد الأضحى - صورة أرشيفية

ينتظر المواطنون عيد الأضحى المبارك، ليحصلوا على الإجازة الرسمية، بغرض التنزه والسفر وقضاء وقت ممتع مع أسرهم وذويهم، لكن سريعا ما تنقضي إجازة عيد الأضحى، ويعود الموظفون والعاملون لعملهم مرة أخرى، منتظرين الإجازة الرسمية التالية لهم. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص، وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل. 

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

وفقا لقرار مجلس الوزراء، فإنّ موعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، هو يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو الجاري، على أن يعود العمل داخل المصالح والقطاعات والهيئات الحكومية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو. 

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 

ووفقا لقرار وزارة العمل، فإنّ موعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، هو يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو الجاري، أى سيعود العمل داخل المصالح والقطاعات والهيئات الخاصة يوم الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو. 

يذكر أنّ موعد إجازة عيد الأضحى 2023، وافقت يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء موعد وقفة عرفات 2023، يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو المقبل.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.