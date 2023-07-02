خالد محجوب: تعرضت لضغوط غير طبيعية وتهديدات لي ولأسرتي بسبب قضية اقتحام السجون

كشف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي قضية اقتحام السجون عن الضغوط التي تعرضت لها المحكمة والتي وصفها بأنها ضغوط غير طبيعية، إذ تلقى تهديدات بالقتل ووصل له خطاب مكتوب فيه: «بالله عليك خاف على نفسك وعلى عيالك واحذر» وتهديدات لأبنائه، لافتًا إلى أنه توجه لمديرية الأمن وكتب مذكرة بالواقعة.

أحد المسؤولين هدده

وتحدث خالد محجوب خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» عن تعرضه لضغوط أخرى لافتًا إلى أن أحد المسؤولين هدده وقال له: «خاف على نفسك وعلى عيالك»، مضيفًا: «كل ده مبصتش عليه وأمنت أولادي وانا مسافر ووزارة الداخلية كانت على قدر الحماية والمسئولية».

وتذكر محجوب أنه قام بخطة خداع استراتيجي وكان يقول للبعض إن هذه القضية لن يستكملها ويحكم فيها وأنه على وشك الخروج للإجازة القضائية وفاجأهم بالحكم.

قطع الكهرباء عن الجلسات

وأكد أن أحد الشهود شهد بوجود صناديق ذخيرة وطلقات مستخدمة مكتوب عليها باللغة العبرية، والقضية استغرقت 26 جلسة بإجمالي يتجاوز 120 ساعة وبعض هذه الجلسات كانت تمتد للساعة 12 مساء وكانوا يغلقون عليهم الكهرباء في المحكمة مشيدًا بدور الصحفيين ورجال الإعلام وقتها.

وتذكر محجوب وقت قطع الكهرباء أثناء شهادة مساعد وزير الداخلية للسجون وكشف حقيقة تورط الداخلية في فتح السجون واستغاث وثقتها بأجهزة الدولة المختلفة لحماية السجون من الاعتداء عليها وتحاول اقتحامها وطالب بتدعيم السجون مشيرًا أنه حكم ببراءة المتهم الذي تشابه اسمه مع اسم احد الهاربين من السجون وبعدها استكملت محكمة الجنايات القضية وحاكمت محمد مرسي.