خالد محجوب: الإخوان عرضوا علي منصبا دوليا تابعا للجنائية الدولية

كشف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي قضية اقتحام السجون أنَّ قيادي إخواني هارب حاليًا؛ أرسل رسالة لمحمد مرسي وقت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، مفادها «تخلص من خالد محجوب لأنَّه هيحكم عليك الأسبوع الجاي».

الإخوان حاولوا إيصالي عروضهم من خلال صديق لي

وأوضح خالد محجوب، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ الإخوان تواصلوا مع أحد أصدقائه لإيصال عروضهم من خلاله، لافتًا إلى أنَّ صديق له كان رشحه عام 2008 للسفر للخارج لتمثيل مصر في المحكمة الجنائية الدولية واتصل به عام 2013 أثناء نظره للقضية ورشحه لتولي منصب قاضي جنائي محترف في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدًا أنَّه قطع علاقته تمامًا بهذا الشخص.

وتذكر محجوب محاولات اغتياله المعنوية، مشيرًا إلى أنَّ النائب العام الإخواني وقتها طلعت عبدالله طلب من رئيس المحكمة الابتدائية ملف قضية اقتحام السجون، مؤكّدًا أنَّ سكرتير الجلسة رفض الاحتفاظ بالقضية وكانت القضية بحوزته شخصيًا ويصطحبها معه يوميًا أثناء سفره للإسماعيلية، وأن تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المحامين التابعين له رفعوا قضية لعزله من القضاء.

وأثنى خالد محجوب، على أهالي الإسماعيلية ومحاميي الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنَّه كان يعقد جلسات قضية اقتحام السجون المحكمة في حماية أهالي الإسماعيلية.