خطوات توصيل المرافق لوحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّه من المقرر تسليم أول دفعة من وحدات مشروع «سكن مصر» للمتقدمين بأرض المعرض في المنطقة الأولى، يوم 23 يوليو الجاري، موضحًا أنّ عدد الوحدات المتوفرة للتسليم 672 وحدة، ضمن مسلسل «3 / 4 / 5»، والمسلسل رقم «2» سيكون ضمن المرحل التالية للمرحلة الأولى.

المعاينة واستلام الوحدة

وذكر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّ المتقدم عليه التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر الكائن في 2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك، ثم التوجه إلى جهاز تنمية المدينة في التجمع الثالث، بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات، واستلام خطاب للمعاينة واستلام الوحدة السكنية.

طريقة التقديم على المرافق

ولتوصيل المرافق والعدادات، على المواطن المتقدم اتباع الخطوات التالية.

- استلام خطاب موجه من جهاز تنمية المدينة إلى شركة الغاز لاستكمال إجراءات التعاقد.

- التوجه إلى شركة المياه للتعاقد على المياه وإحضار شهادة بذلك، وتجهيز المستندات المطلوبة، وهي أصل عقد الشقة للاطلاع وصورة العقد وصورة البطاقة الشخصية.

- التوجه إلى مقر الجهاز لتقديم طلبات توصيل الكهرباء للوحدة ودفع قيمة العداد، وتجهيز المستندات المطلوبة وهي أصل عقد الشقة للاطلاع وصورة العقد وصورة البطاقة الشخصية.

مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر»

وأوضح جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّ مواعيد تسليم الوحدات تأتي على النحو التالي.