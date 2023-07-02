مصروفات التقديم للصفوف الدراسية الأولى بمختلف المراحل في سوهاج

أعلنت فرع هيئة البريد في سوهاج بدء تلقي مصروفات التقديم للصفوف الدراسية الأولى، وذلك عبر المكاتب الرئيسية بالمحافظة، وهي مكتب بريد أخميم الرئيسي، ومكتب بريد طما الرئيسي، ومكتب بريد طهطا الرئيسي، ومكتب بريد المنشأة الرئيسي، ومكتب بريد دار السلام الرئيسي، ومكتب بريد المراغة الرئيسي، ومكتب بريد جهينة الرئيسي، ومكتب بريد ساقلتة الرئيسي، ومكتب بريد البلينا الرئيسي، ومكتب بريد جرجا الرئيسي، ومكتب بريد مدينة ناصر بسوهاج.

مواعيد سداد مصروفات التقديم للصفوف الأولى

وتبدأ مكاتب البريد تلقي المصروفات من المواطنين بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بمكاتب الفترة الصباحية، وحتى الخامسة بمكاتب الفترة المسائية، ومنها مكتب بريد الزهراء الرئيسي ومكتب بريد العارف الرئيسي، مع سداد 10 جنيهات رسوم بريدية على كل مصروفات يتم سدادها.

مصروفات التقديم للصفوف الأولى التعليمية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات كل مرحلة تعليمية بمدارس محافظة سوهاج كالتالي:

- مصروفات التقديم للصف الأول رياض أطفال 205 جنيهات للسداد كامل، و171.5 جنيها لأبناء العاملين، و27.10 جنيه للفئات المُعفاة.

- مصروفات التقديم للصف الأول الابتدائي 205 جنيهات للسداد كامل، و171.5 جنيه لأبناء العاملين، و27.10 جنيه للفئات المُعفاة.

- مصروفات التقديم للصف الأول الإعدادي 205 جنيهات للسداد كامل، و119.5 جنيه لأبناء العاملين، و24 جنيها للفئات المُعفاة.

- مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها للسداد الكامل، و292.95 جنيه لأبناء العاملين، و65.90 جنيه للفئات المُعفاة.

- مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي العام الخدمات، و2220 جنيها للسداد الكامل، و1124.90 جنيها لأبناء العاملين والفئات المعفاة، و65.90 لأبناء الشهداء، و665.90 لباقي الفئات.

- مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي الفندقي 220 جنيها للسداد الكامل، و125.45 جنيها لأبناء العاملين، و50.90 جنيها للفئات المعفاة.

- مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي الفندقي خدمات 2020 جنيها للسداد الكامل، و1025.40 جنيه لأبناء العاملين، و800.90 جنيه للفئات المعفاة.