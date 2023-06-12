وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، والأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم متاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى نهاية يونيو الجاري.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وبحسب ما أعلنته المديريات التعليمية السن المحدد للتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، يبدأ من 6 سنوات حتى 9 وهو السن الإلزامي، وجاءت التعليمات كالآتي:

- منع جمع أي طوابع بريد من أولياء الأمور على ملفات الالتحاق بجميع مراحل التعليم بالمدارس التابعة لإدارتهم، لعدم وجود قرار أو كتاب دوري أو قانون يجيز جمع تلك الطوابع البريدية، وفقا لما ورد بكتاب الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالوزارة بتاريخ 18 أغسطس 2019.

- جمع دمغات خاصة بصندوق دعم المشروعات وتنمية الموارد ونقابة المهن، على طلب الالتحاق فقط.

منع طلب شهادات الميلاد كمبيوتر

- ممنوع منعًا باتًا طلب شهادات الميلاد كمبيوتر حديثة إصدار لسنة 2023 من أولياء الأمور، عند قبول ملفات الالتحاق في المدارس لجميع المراحل التابعة لإدارتكم الموقرة، لعدم وجود قرار أو کتاب دوري أو قانون يجيز إجبار ولي الأمر على استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة إصدار لسنة 2023.

- عدم قبول أي تبرعات تحت أي مسمى من أولياء الأمور، عند قبول ملفات التقديم بجميع المراحل أو التحويلات.

- عدم إجبار ولي الأمر على شراء ملفات الالتحاق بالمدارس في جميع المراحل من المدرسة عن طريق الوحدة المنتجة أو الجمعيات التعاونية الطلابية، أو من مكتبة معينة تابعة لمعلم في المدرسة المتقدم إليها الملف