مواقيت الصلاة اليوم السبت.. الفجر في القاهرة 4:12 صباحا

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم السبت، في مدن ومحافظات الجمهورية كافة، التي كشفت تسجيل فروق طفيفة بين المحافظات المختلفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم السبت 1- 7- 2023، بينها موعد صلاة الفجر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا..

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 8:02 مساءً.

أذان العشاء: 9:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:43 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 صباحًا.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:50 مساءً.

أذان العشاء: 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

ان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:32 مساءً.

أذان المغرب: 7:58 مساءً.

أذان العشاء: 9:32 مساءً.