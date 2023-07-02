فتح باب الالتحاق بالكلية الإكليريكية في دير المحرق.. تعرف على شروط التقديم

أعلن المركز الإعلامي للكلية الإكليريكية في دير المحرق بأسيوط، فتح باب الالتحاق بالكلية، بداية من أول يوليو الجاري، حتى نهاية الشهر المقبل.

شروط التقديم للكلية الإكليريكية

وأوضحت الكلية شروط التقديم لها، وهي:

- تقديم تزكية صريحة من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها المتقدم.

- تقديم الموقف من التجنيد سواء بالمعافاة النهائية أو إنهاء الخدمة أو لم يصبه الدور.

- ألا يزيد العمر على 30 سنة.

- أن يكون غير متزوج.

الأوراق المطلوبة للالتحاق

وحددت الكلية الإكليركية في بيان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأوراق المطلوبة خلال التقديم وهي:

- أصل التزكية من المطران أو أسقف الإيبارشية.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل المؤهل الجامعي.

- صورة البطاقة الشخصية.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة أحوال جنائية حديثة.

- الإطلاع على شهادة التجنيد وصورة منها.

- فحص طبي يشمل رسم قلب، وتحليل فيروسات، وفحص رمد، وصورة دم كاملة، ووظائف كبد وكلى، وأشعة على الصدر.

وتعد الكلية الإكليريكية بالمحرق إحدى الكليات الإكليريكية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقرها في دير السيدة العذراء بجبل قسقام في أسيوط، وتستمر الدراسة في الكلية 4 سنوات، يحصل بعدها الدارس على شهادة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية والكنسية.

أقسام الكلية الإكليريكية بالمحرق

وتشمل الكلية 6 أقسام دراسية، هي:

- قسم الكتاب المقدس.

- قسم اللاهوت.

- قسم الآباء وتاريخ الكنيسة.

- قسم العبادة والليتورجيا.

- قسم العلوم الإنسانية.

- قسم اللغات.