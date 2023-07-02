أسامة ربيع عن وصول أحدث حوض عائم بالعالم: «أحد مصادر تنوع الدخل»

أكّد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم من ترسانة كوريا الجنوبية إلى ترسانة بورسعيد، الذي يعد أحدث حوض موجود على مستوى العالم كله تقريبًا، واستغرقت عمليات تصنيعه عامين، متابعًا: «نعمل على تنويع مصادر التعاون والصناعة مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل المنتجات التي نحتاجها وتتميز بها الدول، فمثلًا تمّ الحصول على الكراكات من هولندا»، موضحًا أنَّه يجرى العمل على صناعة سفينة مساعدة إنقاذ وغطس مع اليابان.

قناة السويس عالمية

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ قناة السويس عالمية وليست مصرية فقط، إذ أنَّها تخدم العالم كله لذلك يجب أن تكون واجهة للعالم بأحدث المعدات والأسطول البحري وتطوير المجرى الملاحي، وهذه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الجمهورية كان يوجه دائمًا بأهمية العمل مع القطاع الخاص.

وتابع: «طلبت من الرئيس السيسي بضرورة العمل على إنشاء 4 قاطرات و90 طنًا، ولكنه وجه بعمل 10 قاطرات وذلك حرصًا منه على جعل القدرات التي نملكها أكبر من الذي نحتاجها، وذلك بهدف الجاهزية لأي موقف صعب، وهذا شجعنا على المطالبة بعمل قاطرتين كبار 190 طنًا بترسانة الإسكندرية وهذا ما صدّق عليه الرئيس السيسي».

تنظيم حركة الملاحة

وتابع: «عملنا على تنظيم حركة الملاحة بشكل منسق ومدروس من أجل مرور الحوض العام دون التأثير على عبور المراكب المختلفة بقناة السويس»، موضحًا أنَّ عبور المعدات كالحوض والحفارات يتطلب مجهودًا كبيرًا للغاية، إذ أنَّه تمّ العمل على إدخاله في الفاصل بين قافلتين مع إيقاف بعض السفن لمدة ساعتين أو ثلاثة لإكمال باقي عبور الحوض العائم.

وقال إنَّه لم تعطل السفن الأخرى أثناء مرور الحوض العائم، مشيرًا إلى أنَّه بفضل قناة السويس الجديدة أصبحت السفن تعبر خلال 11 ساعة بدلًا من 22 ساعة في السابق «أي توفير 50% من زمن العبور»، مضيفًا أنَّ أهم ما تضمنه استراتيجية قناة السويس لتنويع مصادر الدخل يتمثل في توافر القدرات والإمكانيات لدينا علاوة على توفير خدمة التموين بالوقود في السويس وبورسعيد بالتعاون مع وزارة البترول والجهات المعنية بذلك إلى جانب خدمتي نقل المخلفات الصلبة والسائلة والإسعاف للسفن التي تعبر القناة .

وأوضح أنَّ الحوض العائم أحد أهم تنوع مصادر الدخل، إذ أن امتلاك حوض في الجنوب بقدرات 25 ألف طن، فضلًا عند حوض بالمدخل الشمالي في بورسعيد بقدرات 35 ألف طن يعمل على جذب السفن التي تحتاج لعمليات إصلاح «سواء كانت تعبر قناة السويس أو لا تعبر».