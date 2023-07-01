الأحزاب السياسية بالدقهلية: الرئيس السيسي نهض بمصر ونقلها من الظلام إلى النور

شهدت محافظة الدقهلية، العديد من الجرائم العنيفة والدموية التي تسبب فيها تنظيم الإخوان الإرهابي، لينتفض الشعب المصري لإزاحة حكم مرشد التنظيم الإرهابي، وتنطلق ثورة 30 يونيو، ويفوض المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدفاع عن مصر ومواجهة الإخوان، لتشهد بعد ذلك ثورة 30 يونيو العديد من الإنجازات في الدقهلية، أبرزها تطوير العشوائيات وبناء العديد من الكباري وتشغيل المصانع وغيرها من الإنجازات المهمة.

مصر بخير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

يقول النائب طارق عبد الهادي، الأمين العام في محافظة الدقهلية بحزب مستقبل وطن لـ«الوطن»، نحن نحتفل بثورة 30 يونيو، فهي ثورة شعب بأكمله، شعب بالكامل انتفض ونزل في هذه الثورة التي كان هدفها تحرير البلاد من حكم الإخوان، لأن البلاد كانت في أزمة كبيرة جدًا، والمواطنون تكاتفوا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامنوا معه، ومصر بخير تحت قيادته.

وتابع: «هناك إنجازات عظيمة وكبيرة جدًا نفذها الرئيس السيسي، مثل مبادرة حياة كريمة للمواطن البسيط على مستوى القرى، وكنا نتمنى ونحلم بمثل هذه المبادرات منذ زمن بعيد، لكنه نفذها على أكمل وجه في جميع المحافظات، فضلًا عن وجود العديد من الإنجازات في عهده، مثل إنشاء المصانع والمواني التي تساهم في إدخال العملة الصعبة لمصر، بالإضافة إلى الكباري والطرق ورصفها، وهناك خطط كبيرة سينفذها الرئيس بجانب التوأمة الموجودة بين الأحزاب السياسية في عهده».

ووجه عبد الهادي، التحية للرئيس السيسي على فكرة الحوار الوطني، الذي أتاح للمُعارض أيضًا قبل المؤيد، أنّ يقول رأيه ومشكلته، ويحل المشكلات المعروضة عليه، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية: «السيسي رجل وطني، ونحن كلنا خلفه لأنه مخلصًا لبلده، وهذه الخير سيعم علينا وعلى أولادنا وأحفادنا، ومصر هتبقى قد الدنيا كما قال الرئيس السيسي».

الرئيس السيسي نقل مصر نقلة حضارية في أقل من 10 سنوات

فيما قال مدحت الفيومي، الأمين العام في محافظة الدقهلية بحزب الحركة الوطنية، إن ثورة 30 يونيو تعد من أهم الإنجازات التي شهدتها مصر في تاريخها بقيادة الرئيس السيسي، الذي نقل البلاد نقلة حضارية في أقل من 10 سنوات: «للحديث عن إنجازات الثورة، نحن بحاجة إلى مجلدات ووقت طويل، وأبرزها تطوير العشوائيات مثل أبراج الجلاء ومساكن سندوب ومدينة المنصورة الجديدة»، متابعًا: «السنة التي حكم فيها الإخوان البلاد، من أصعب السنوات التي مرت على مصر، كنا نخاف الخروج من المنزل بسبب إجرامهم».

وتابع: «الأحزاب السياسية كان لها دور كبير في النزول إلى الميادين، وكانت تجمع استمارات تمرد لتفويض الرئيس السيسي، ومناشدته للنزول إلى الميدان في حماية القوات المسلحة والجيش المصري، والرئيس السيسي كان سندًا للشعب المصري، وقدم لمصر كل ما يملك وما زال، ونحن ندعمه وسنظل وراءه ونسانده، لأنه أزاح عنا هذه الغمة ونقل مصر من الظلام إلى النور، ومصر محروسة بجيشها وبالرئيس السيسي».

الرئيس الشرفي لحزب الوفد بالدقهلية: السيسي نهض بمصر

وقال باهر السقعان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد بالدقهلية: «كنا نرفض منذ البداية حكم الإخوان، لأنهم عديموا الوفاء ولا يملكون أي مصداقية، وكانت أصعب سنة تمر على البلاد خلال فترة حكمهم، وجميعهم خونة لا يعرفون أي شيء إلا الدم، وثورة 30 يونيو هي عيد للمصرين جميعًا، نزلنا إلى الميدان مطالبين بإسقاط هؤلاء وإزاحتهم، ولولا الرئيس السيسي والجيش المصري، كانت ستسقط مصر سقوطًا ذريعًا، السيسي هو من نهض بمصر، وتشهد جمهورية مصر وتحديدا محافظة الدقهلية في عهده، العديد من الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد».

وتابع: «الأحزاب السياسية كلها كانت تجتمع داخل حزب الوفد للتخلص من هؤلاء الجماعات الإرهابية، وكان حزب الوفد يعد المقر الرئيسي لتجميع استمارة تمرد التي طالب الشعب المصري فيها بتفويض الرئيس السيسي بالدفاع عن البلاد وقيادتها، وجمعنا خلال هذه الفترة العصيبة، مليوني استمارة تمرد من جميع المواطنين الذين كانوا يطالبون بإزاحة حكم المرشد ومحمد مرسي».