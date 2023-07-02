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احذر السير على يسار الطريق ذو الاتجاهين.. غرامة مالية في هذه الحالة

كتب:

محمد أباظة
10:30 ص | الأحد 02 يوليو 2023
المرور

المرور

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة الجميع، سواء ركاب أو مارة او قائدي السيارات، لذلك حدد عدد من المخالفات التي لا يجب ارتكابها وإلا تعرض صاحبها لغرامة أو عقوبة على حسب جسامة الفعل.

ومن بين المخالفات التي تعرض حياة المتواجدين على الطريق للخطر، هى السير في اتجاه مخالف للمحدد على الطرق المخصصة للسير في اتجاهين، ما قد ينتج عنه حوادث أو مخاطر على الطريق.

قانون المرور

وحدد قانون المرور في المادة رقم 74 من الباب السادس، عقوبة خاصة في حالة «عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف».

قيمة الغرامة

وأقرّ قانون المرور مخالفة هذه الحالة بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وشمل الباب السادس من قانون المرور عدد من المخالفات الأخرى التي يعاقب عليها القانون بنفس قيمة الغرامة، منها عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبة النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.