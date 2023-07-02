أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الأحد

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور ومدينة 6 أكتوبر، وبين السلع التي استقر سعرها البرتقال والتفاح البلدي.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 10 إلى 22 جنيهًا، وسعر كيلو العنب الكرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، وسعر كيلو العنب الأسود من 15 إلى 25 جنيهًا، وسعر كيلو تفاح مصري من 8 إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلوجرامًا) من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر البلح والعنب اليوم

كما استقر سعر كيلو ليمون أضاليا من 7 إلى 11 جنيهًا، وسعر كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وسعر كيلو عنب بناتي أصفر من 8 إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو عنب بنتي أحمر من 12 إلى 22 جنيهًا، وسعر كيلو برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيهًا، وسعر كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم 2 يوليو، سجلت استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر كيلو الموز البلدي إلى 12.50 جنيه، وسعر كيلو التفاح الأحمر لنحو 34 جنيهًا، وسعر كيلو الكيوي نحو 35 جنيهًا، كيلو جوافة نحو 20 جنيهًا، وكيلو برتقال عصير 6 جنيهات.

فيما وصل سعر كيلو الأناناس 80 جنيهًا، وسعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات، وسعر كيلو الكنتالوب 27 جنيهًا.