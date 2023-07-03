مواعيد القطارات الإضافية المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس اليوم الاثنين

أقل من أسبوع وتنتهي فترة تشغيل القطارات الإضافية التي أعلنت عنها هيئة سكك حديد مصر، لمواجهة إقبال المواطنين على السفر لمحافظات الوجهين القبلي والبحري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ قامت الهيئة بتشغيل 25 قطارا لجميع المحافظات لتلبية جميع احتياجات المواطنين والقضاء على التكدس والزحام خلال إجازة العيد.

6 أيام قبل إيقاف القطارات الإضافية.. بعد انتهاء إجازة العيد

هذا ووفقا للمنشور الصادر من هيئة سكك حديد مصر عن مواعيد تحرك القطارت، الذي بدأت قبل العيد، فأنها تنتهي يوم السبت المقبل، إذ يستمر العمل والحجز على المواعيد اليومية لتحرك القطارات من القاهرة إلى أسوان والعكس.

قطارات VIP (القاهرة أسوان) والعكس مستمر حتى الجمعة 7 يوليو

- قطار 1940 من القاهرة ساعة القيام 9:50 مساءً، ويصل أسوان 10:30 صباحا.

- قطار 1941 من أسوان الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة 11:15 صباحا.

- قطار 1946 من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحا.

- قطار1947 من أسوان الساعة 12:50 صباحا، ويصل القاهرة 3:00 مساءً.

قطارات الدرجة الثالثة مكيفة (القاهرة- أسوان) والعكس مستمر حتى الجمعة 7 يوليو

- قطار 1942 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً، يصل أسوان الساعة 11:50 صباحا.

- قطار 1943، يقوم من أسوان الساعة 3:00 مساء، ويصل القاهرة 3:40 صباحا.

قطارات تهوية ديناميكية (القاهرة - أسوان) والعكس مستمر حتى السبت 8 يوليو

- قطار 2202 من القاهرة الساعة 12:45 صباحا، ويصل أسوان 1:45 مساءً.

- قطار 2203 من أسوان الساعة 7:35 مساءً، ويصل القاهرة 7:55 صباحا.

- قطار 2204 من القاهرة الساعة 10:20صباحاً ويصل أسوان 11:05 مساءً.

- قطار 2205 من أسوان الساعة 10:15صباحاً ويصل القاهرة 10:40 مساءً.