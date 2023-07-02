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«الأوقاف»: بدء العمل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الثلاثاء المقبل

كتب:

إسراء سليمان
11:16 ص | الأحد 02 يوليو 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستبدأ عملها الرسمي من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إتمام نقل جميع العاملين، حيث سيتم تقديم كل الخدمات التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق، وذلك في إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة.

تطوير خبرات العاملين

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، أن وزارة الأوقاف ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها لتحقيق رسالتها المنوطة بها، من خلال أحدث نظم الإدارة، في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد، وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لجميع العاملين بالوزارة على هذه النقلة العظيمة، وهذا الانتقال نحو إدارة أحدث في مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.