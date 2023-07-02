ينتظر الكثيرون انتهاء إجازة عيد الأضحى و30 يونيو وموعد عودة الموظفين وقطاع البنوك للعمل، لرغبتهم في انهاء بعض المصالح الحكومية التي توقفت بسبب الإجازة الطويلة، والتي بدأت منذ الثلاثاء الموافق 27 يونيو الماضي.

موعد عودة الموظفين والبنوك للعمل بعد عيد الأضحى في مصر 2023

طبقا لقرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى للمصالح الحكومية وموعد عودة الموظفين فإن الإجازة تنتهي غدا الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد انتهاء إجازة عيد الضحى في القطاع الخاص

تنتهي إجازة عيد الأضحى و30 يونيو بالنسبة للقطاع الخاص وفق قرار وزير العمل اليوم الأحد 2 يوليو 2023.

إجازات شهر يوليو

تتضمن الإجازات المقبلة في شهر يوليو، بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية، الإجازات التالية:

- الأربعاء الموافق 19 يوليو إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

- السبت الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.