بشرى سارة للموظفين العاملين في الدولة.. «إجازات شهر يوليو لسه مخلصتش»

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك من عام 2022 التي بدأت يوم السبت الماضي واستمرت حتى أمس الخميس، بدأ الكثير من الموظفين العاملين في القطاع العام والخاص يتساءلون عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام خاصة إجازات الشهر الجاري، حتى يستطيعوا الحصول على إجازة تمكنهم من السفر لقضاء عطلة صيفية.

وهناك بشرى سارة للموظفين العاملين في الدولة بحصولهم على إجازات رسمية أخرى خلال هذا الشهر، وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية التي يمكن الحصول عليها خلال شهر يوليو الجاري، وتأتي كالتالي:

الإجازات المتبقية في شهر يوليو

يتضمن شهر يوليو الجاري عددًا من المناسبات الأخرى، التي يتم إعطاء الموظفين إجازات رسمية بمناسبتها بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية، وتتمثل في الآتي:

- ذكرى ثورة يوليو: وتأتي ذكرى ثورة يوليو لتكون يوم السبت الموافق 23 يوليو الجاري.

- ذكرى رأس السنة الهجرية: كما يأتي رأس السنة الهجرية ليكون يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري.

وجرت العادة بأن يتم ترحيل الإجازة لتكون يوم الخميس المقبل من المناسبة، ليحصل الموظفون على الإجازة مجموعة بإلإجازة الأسبوعية.

الإجازات الأسبوعية المتبقية خلال شهر يوليو

- السبت الموافق 16 يوليو.

- الجمعة الموافق 29 يوليو.

- السبت الموافق 30 يوليو.

وفي حالة ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس المقبل لتلك المناسبة، يكون عدد أيام الإجازات المتبقية خلال شهر يوليو 5 أيام، أما إذا تم إصدار قرار بعدم ترحيلها يكون عدد الأيام المتبقية 3 أيام فقط.