«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «المصريون يحيون الذكرى العاشرة لثورة الإنقاذ»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص العاشرة لثورة الإنقاذ، بعنوان «احتفالات 30 يونيو في حب مصر.. المصريون يحيون الذكرى العاشرة لثورة الإنقاذ بلدنا رجعت لينا».

احتفالات 30 يونيو

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن احتفالات 30 يونيو تفوق شعور الفزع والقلق الذي كن في المصريين حينها، مشيرة إلى: «لا يوجد دولة بالعالم يخرج فيها من 35 لـ40 مليون مواطن ليقولوا لنظام حكم لا، رغم أن الجماعة الإخوانية بقالهم 80 سنة بيحضروا لتلك اللحظة لكن فشلوا لأنهم غير صادقين».

أعمال التخريب والهدم في عصر الإخوان

وأضافت «الشوباشي»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كنا نعاني من أعمال عنف وهدم وتخريب وقتل في جنودنا والشرطة، فضلا عن حرق المؤسسات ومحاصرة القضاء، وغيره من أعمال الشغب، مكناش بنقدر نحس بيوم راحة»، مشيرة إلى أن الدولة الآن تعمل أجل راحة المواطنين وتحقيق مصالح الأمة.