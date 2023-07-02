كيف يتم توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي؟

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي بشقيها «علوم، ورياضيات» للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كأول مادة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستعرض «الوطن» في السياق الآتي، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد»، والمقالية، حسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم الفني.

مواصفات توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

وأعلنت الوزارة، توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، كما يلي.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الفيزياء: 4 درجات.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة

وعقب تأدية امتحان اليوم لمادة الفيزياء للشعبة العلمية بشقيها العلوم والرياضيات، يتبقى لهم المواد التالية وفق هذا الجدول:

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.