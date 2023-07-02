احسب درجاتك.. إجابات الجزء الأول من امتحان التاريخ لطلاب الثانوية

انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من أداء مادة التاريخ، رابع المواد المُضافة للمجموع، ليبدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن إجابات الامتحان الصحيحة لمقارنتها بإجاباتهم داخل الورقة الامتحانية واحتساب الدرجات.

ونشر أحمد السرساوي، خبير المادة عبر «الوطن»، إجابات أسئلة مادة التاريخ اليوم لطلاب الشعبة الأدبية، ليتأكد الطالب من إجابات الامتحان الذي تباينت حوله الآراء.

إجابات امتحان التاريخ

1. صقل ودعم خبراتهم.

2. الاهتمام بتطوير طرق المواصلات.

3. حصول المرأة على حقها التشريعي.

4. طريقة حل المنازعات بين أعضائها.

5. مؤتمر أوسلو.

6. تغيير شكل العلاقة بين مصر وبريطانيا.

7. تدعيم نفوذه السياسي.

15. فرض قيود على الهجرة غير الشرعية.

16. زيادة قوات بريطانيا العسكرية ضد دول المحور.

17. حقق مصالح الدول الاستعمارية الكبرى.

18. يمثل خطوة على طريق الحياة النيابية.

19. المساس والإضرار بمصالحهم المالية.

24. جمال عبد الناصر.

25. المشير محمد عبد الغني الجمسي.

26. مشاركة إيطاليا في مؤتمر برلين.

27. وجود نظام اقتصادي وتنموي قوي.

33. افتقاد وصول الدعم المادي والعسكري.

34. نقل عبدالعال حلمي من آلاي طره.

35. أدركت قوة الضربة المصرية السورية.

36. اعتبار الخليج العربي خط الدفاع الأول لمصالحها في الهند.

مواصفات امتحان التاريخ

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات امتحان التاريخ لطلاب المرحلة الثانوية الشعبة الأدبية 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، على النحو التالي:

- عدد الأسئلة المقالية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان التاريخ: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة التاريخ: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية بمادة التاريخ: 4 درجات