«التعليم» توضح موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ هناك لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 قبل التصحيح، لافتا إلى أنّ اللجنة تتكون من متخصصين في مادة التاريخ يتم ترشيحهم من جانب مستشار مادة التاريخ، هدفها مراجعة النموذج بدقة شديدة واعتماده لإرساله إلى مراكز التصحيح.

نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه بعد الانتهاء من اعتماد نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023، يتم إرساله لمراكز التصحيح «كنترولات الثانوية العامة» لبدء التصحيح وفقا للنموذج المعتمد، على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) متطابقة تمامًا مع نموذج إجابة امتحان التاريخ 2023 الخاص بكل نموذج.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم 13 يوليو، لعدم تشتيت الطلاب والتركيز في الامتحانات المقبلة.

امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان التاريخ: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة التاريخ: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية: 56 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية بمادة التاريخ: 4 درجات