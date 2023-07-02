ما هي خير الأعمال في الإسلام؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

نشر مجمع البحوث الإسلامية، منشورًا له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوضح من خلاله خير الأعمال في الإسلام، والتي وردت في السنة النبوية المطهرة، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ترصدها «الوطن» في التقرير التالي.

إطعام الطعام وإقراء السلام

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنَّ إطعام الطعام، يعد واحدًا من بين خير الأعمال التي حض عليها الدين الإسلامي، والتي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديثه الشريفة.

كما أضاف مجمع البحوث الإسلامية، أنَّ إقراء السلام، يعد أيضًا من خير الأعمال في الإسلام، مستدلين على ذلك بالحديث النبوي، الذي روي عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه، أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام خير؟، قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

دار الإفتاء توضح فضل إطعام الطعام

وفي فضل إطعام الطعام في الإسلام، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنها ورد في شأنها النصوص من الكتاب والسنة، التي أكدت على أنها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فهي من الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب الفوز بدخول الجنة فقال تعالى مادحًا عباده المؤمنين: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾.

وأضافت دار الإفتاء أنه من الأحاديث الواردة في فضل إطعام الطعام، ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا»، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» أخرجه أحمد في «المسند»، والطبراني في «مكارم الأخلاق»، والبيهقي في «البعث والنشور»، والحاكم في «المستدرك» وصححه.