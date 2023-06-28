نصائح مهمة لمزارعي الذرة خلال الموجة الحارة.. بينها الري في الصباح الباكر

وجه مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من النصائح لمزارعي الذرة لتنفيذها خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية وكذلك تجنب التعرض للآفات الزراعية.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، مدير المركز، ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترات الموجات الحارة حتى لا تحدث مشكلات في الإخصاب، ولا تكون الكيزان ناقصة الحبوب، وتجنب مهاجمة دودة الحشد للذرة المتأخرة.

نصائح لمزارعي محصول الذرة

ولفت إلى ضرورة تقريب فترات الري بيومين في أثناء الموجة شديدة الحرارة، على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان، وفي مرحلة طرد الشعيرة أو التزهير والإخصاب، يجب الرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة، أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة.

وأكد أنه إذا كان محصول الذرة في مرحلة الطور اللبنية، فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم، مع الري بالغمر، وحوالي من 4 إلى 5 كجم تنقيط، لزيادة حجم الحبة لمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب.

الرش في الصباح الباكر وبعد غروب الشمس

وشدد على ضرورة التعامل مع دودة الحشد خلال المرحلة الحالية، بمبيدات فانتي 240 سم، وأبيزو 60 جم، وجولد بين 300 جم، وسبيدو 80 جم، وكوراجن 60 سم، بالإضافة إلى المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة، والرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، واستخدام المبيدات مع ماء الري لمكافحة حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل.