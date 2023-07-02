إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم

أُصيب 3 أشخاص بكدمات واشتباه كسور متفرقة، إثر تعرضهم للضرب خلال مشاجرة استخدم فيها الشوم والعصي، والتي نشبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة في إحدى قرى مركز الفيوم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتأمين سيارات الإسعاف حتى نقلت المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة قيصر بدائرة الوحدة المحلية بسيلا بنطاق المركز ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص في المشاجرة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في المشاجرة التي اندلعت بين عائلتين بعزبة قيصر بسبب خلافات الجيرة، فيما تمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الطرف الآخر في بدء المشاجرة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان المشاجرة، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.