رد عاجل من «التعليم» على صعوبة امتحان التاريخ للثانوية العامة

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك لجنة من الخبراء مكونة من 10 من المتخصصين في مادة التاريخ، تتولى مراجعة نموذج امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2023 والإجابة، والذي أداه الطلاب اليوم، قبل البدء في أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أنَّ التصحيح وتقرير الخبراء هو من يحدد مدى صعوبة جزئيات من امتحان التاريخ أم لا.

مراجعة امتحانات التاريخ من قبل خبراء

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّه حالة ما إذا ثبت الخبراء المكلفين بمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة، صعوبة بعض الأسئلة بامتحان التاريخ سوف يتم اتخاذ الإجراءات التي تحقق مصلحة.