إحالة تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة للمحاكمة

قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة مشغولات ذهبية من أحد المنازل بأسلوب التسلق، بدائرة قسم شرطة المطرية، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من قبل إحدى السيدات تقيم في دائرة القسم اكتشافها سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقتها.

وبعمل التحريات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى هوية مُرتكبي الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص محل إقامتهم في دائرة القسم، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن القبض عليهم وبحوزتهم بعض من المشغولات الذهبية المستولى عليها.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «التسلق»، وإعطاء باقي المضبوطات لـ«أحد الاشخاص، يقيم في دائرة قسم شرطة المرج»، وأمكن تحديده والقبض عليه، واعترف بتصرفه في المسروقات بمعرفة «إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الشرقية» وأمكن القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بتصرفها في المشغولات الذهبية لدى عميليها «حسنى النية، جواهرجي ومالك محل مجوهرات»، وأمكن القبض عليهما وبحوزتهما باقي المشغولات الذهبية المُستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.