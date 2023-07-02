«البريد» تنفي صلتها بتطبيق «إيزى باي» المزيف المتورط في تهريب دولارات للخارج

نفت الهيئة القومية للبريد المصري أن يكون تطبيق «إيزي باي» Easy Pay الذي تورط في عمليات تحويل أموال خارج البلاد، هو نفس التطبيق التابع للهيئة، إذ تمّ انتحال هوية تطبيق الهيئة واستخدام نفس الاسم في تنفيذ تلك العمليات، وفقًا لما قاله مصدر مسؤول بالبريد المصري لـ«الوطن».

تشكيل عصابي ينتحل اسم تطبيق «إيزى باي»

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، اثنين من بينهم في خارج البلاد وآخر في مدينة نصر، مارسوا أنشطة مخالفة للقانون عبر منصة «إيزى باي» وإدخال كميات من ماكينات التحصيل الإلكتروني سرًا إلى البلاد وتوزيعها على أصحاب المتاجر الألعاب الإلكترونية واستخدامها في أعمالهم، وممارسة أعمال البنوك عبر جمع مدخرات المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليمها لذويهم في مصر بالعملة المحلية مما يتسبب في إهدار دخول العملات الصعبة إلى البلاد وتقويض الاقتصاد القومي ومخالفة القانون.

«إيزي باي» التابع للبريد يعمل وفق ضوابط البنك المركزي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ تطبيق «إيزي باي» التابع للبريد المصري يعمل وفق ضوابط البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، لتقديم الخدمات ولتلبية احتياجات عملائها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية ومواكبة التطورات الحديثة التي تلمس حياة المواطن ووفقا للسياسة العامة الدولة المصرية، إذ يتيح التطبيق مجموعة من الخدمات أبرزها إرسال واستقبال الحوالات النقدية والإلكترونية، وتسدد الفواتير.

انتحال هوية التطبيق

وتابعت المصادر، أنَّ هناك من ينتحل هوية التطبيق عبر تغيير بعض حروف اسم التطبيق من الصيغة الكبيرة «كابتيل» إلى الصغيرة «سمول»، بهدف غيهام العملاء بأن التطبيق صحيح، مؤكًدًا أنَّ البريد المصري يسعى دائمًا لتقديم كل الخدمات لعملائه بشكل ميسر وسهل عبر استخدام أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية الآمنة، موضحا أنَّ اسم تطبيق البريد المصري إيزي باي وحروفه باللغة الإنجليزية هي «Easy Pay» بينما جاء التطبيق المزيف بنفس اسم الحروف العربية ولكنه مختلف في الحروف الإنجليزية، إذ جاءت حروفه كتالي إيزي باب «EEZEE-BAY»

التطبيق المزيف EEZEE-BAY

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية -كائنة خارج البلاد- غير مرخصة من الجهات المختصة واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.

وبتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزي باي EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.