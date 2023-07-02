أسماء 8 مصابين في حادث تصادم بالإسماعيلية.. بينهم طفلان و3 سيدات

أعلنت مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع وصول 8 مصابين، بينهم حالات غير مستقرة، جراء حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص قرب مركز فايد.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من تغريد أمين عبد العال، 22 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، والسيد أحمد حسن، 23 سنة، كسر بالذراع، وعزة عبد الوهاب عبد العظيم، 53 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح بالرأس، وعبد الله أمين عبد العال، 13 سنة، مصاب بكدمات، ومحمد عيسى السيد عبد العال، 12 سنة، مصاب بكدمات، والسيد عيسي عبد العال، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وسعيدة أحمد حسن، 45 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسرى وكدمات، وجبريل أمين عبد العال، 19 سنة، مصاب بكدمات.

تفاصيل الحادث

وأصيب 8 أشخاص، ظهر اليوم الأحد، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بدائرة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان بدائرة مركز فايد، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم من محافظة الشرقية، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين الي مستشفي فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم واجراء الطوارئ اللازمة لهم.