خطوات التقديم في مدارس ستيم.. إلكترونيا على موقع الوزارة

نشرت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعين شمس «ستيم»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023، ردا على تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم بشأن كيفية التقديم لمدرسة المتفوقين.

خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023

وأوضحت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعين شمس، خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023، كما يلي.

- إعلان مسابقة على موقع وزارة التربية والتعليم ويكون فيه شروط القبول والتسجيل.

- طباعة الاستمارة الالكترونية بعد التسجيل ووضع صورتين حديثتين للطالب مقاس 4×6 على الاستمارة، وصورة بيان النجاح وصورة شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب والأصل للإطلاع واصل إيصال سداد رسم الامتحان (سيتم الإعلان عنه في الإعلان).

- تسليم المستندات السابقة لشؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية وليس أي جهة أخرى.

الطلاب المصريين في الخارج

- بالنسبة للطلاب المصريين فقط الحاصلين على الشهادة الإعدادية «أبناؤنا في الخارج»، يكون التقديم لهم فقط في الإدارة العامة للامتحانات ومعهم المستندات السابقة، إضافة إلى أصل بيان النجاح الصادر من أبناؤنا في الخارج.

- بالنسبة لأرقام الجلوس تكون عبر موقع الوزارة، ويجب طباعتها وتسليمها للطالب يوم الاختبار، لتحديد مكان الاختبار وساعته وعنوان مكان الاختبار.

- يفضل زيارة مكان الاختبار في يوم سابق لمعرفة المكان تحديدا، علما بأنّ المسابقة من يوم واحد ولا يوجد لها دور ثان ولا تقبل لها أي أعذار.