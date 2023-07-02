أحداث تنتظر المصريين في أول يوم عمل بعد إجازة العيد.. مباراة مهمة وامتحان

يستعد الكثير من المواطنين لأول أيام العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 7 أيام متتالية بعد القرار الرسمي من قبل الحكومة، وهناك العديد من الأحداث المنتظر حدوثها في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى.

أحداث منتظرة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى

يعود موظفو القطاع العام والخاص والبنوك للعمل الثلاثاء المقبل بعد حصولهم على إجازة رسمية من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 2 يونيو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

من ضمن الأحدث التي ستكون في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؛ إقامة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غينيا في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد طنجة بالمغرب، ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا.

كما تحل الثلاثاء المقبل، الذكرى الـ73 لافتتاح إذاعة صوت العرب بالقاهرة، وكانت من أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربية باللغة العربية، واشتهرت كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية والتي سطع نجمها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

امتحانات طلاب الثانوية العامة

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، التي تعد من المواد الرياضية المهمة بالنسبة لهم ويتم فيها تحديد المصير.

أول إجازة بعد عيد الأضحى

ووفقا للأجندة الرسمية، فإن أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين، هي إجازة رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، أي خلال أيام من انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، ثم يعقب تلك الإجازة بأيام إجازة رسمية أخرى، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو.