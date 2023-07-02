رأي طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحان التاريخ: «من الكتاب المدرسي»

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، في لجان امتحانية مؤمنة مراقبة بكاميرات، وبعد انتهاء الوقت الأصلي للامتحان، أجرت «الوطن» حوارات مع الطلاب، لمعرفة رأي طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحان مادة التاريخ.

رأي طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحان التاريخ

وعن رأي طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحان مادة التاريخ، قال محمود شعبان أحد طلاب الثانوية العامة، لـ«الوطن» إن الامتحان لا يقال عليه صعب، فهو في المتناول، والأسئلة قادرة على الاختبار الصحيح لقدرات الطالب، المتميز من العادي، لتحديد من الذي سيحصل على الدرجة النهائية في مارثون النتيجة، مشيدًا بكتيب المفاهيم الذي يستمله الطلبة أثناء تأدية الامتحان، موضحًا : «الكتيب بيساعدنا كتير في الامتحان، ومن خلاله بنقدر نتغلب على أي شيء».

من جانبه، عبر يوسف أسامة الطالب بالصف الثالث الثانوي، لـ«الوطن»، أن امتحان التاريخ أغلب اسئلته جاءت من الكتاب الامتحان المدرسي، ومن نماذج الامتحانات الاسترشادية، التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن الامتحان كان بسيطا، ولا يوجد به الأجزاء التي يطلق عليها أنها صعبه، قائلًا: «من الطبيعي إن يكون في أجزاء قادرة على قياس نسبة ذكاء وقدرات الطالب، عشان كل طالب ياخد حقه الطبيعي».

مواصفات امتحان التاريخ

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواصفات امتحان التاريخ للشعبة الأدبي، تأتي كالآتي:

- 40 سؤالا عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة.

- 6 أسئلة عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين.

- 46 سؤالا المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد.

- 4 أسئلة عدد الأسئلة المقالية بدرجتين.

- 4 أسئلة العدد الكلي للأسئلة المقالية.

توزيع درجات التاريخ

- 52 درجة إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد.

- 8 درجات إجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية.

- 60 درجة مجموع درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.