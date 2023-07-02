خطوات الحصول على كود الطالب للتقديم للثانوية العامة بالمحافظات

كشفت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن إتاحة التقديم على تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات من خلال موقع محدد من وزارة التعليم، وحددت المديريات لطلاب الصف الأول الثانوي طريقة الحصول على كود التقديم.

وكانت المديريات قامت بتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، إذ حدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، وهو 243 درجة، واعتمد محافظ سوهاج تنسيق الثانوية العامة الذي وصل إلى 253 درجة.

الحصول على كود التقديم لمدارس الثانوية العامة

ويتطلب التقديم لتنسيق الثانوية العامة الحصول على كود خاص بالطالب، وحددت المديريات طريقة حصول الطالب على الكود كالآتي:

- الدخول على موقع الوزارة والحساب المدرسي من هنا للحصول على الكود

- اختيار حساب الطالب

- اختيار خدمات كود الطالب

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب

- الحصول على الكود الخاص بالتقديم على الموقع.

وأتاحت الوزارة الحصول على الكود ورقي من خلال:

- ظهر استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية

- إيصال سداد المصروفات

- الحصول عليه من قبل إدارة المدرسة

التقديم لمدارس الثانوية العامة ورقي

وأوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ل«الوطن» أن التقديم ورقي والاستعلام علي نتيجة القبول في المدارس يجرى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وعودة العمل في المدارس بشكل طبيعي.

وأضاف أن مدارس الثانوية تحت تصرف لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت الحالي لذا يجري التقديم في المدارس ورقي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.