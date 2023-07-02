تفاصيل مرور أحدث سفينة حاويات في العالم بقناة السويس: تحمل 24 ألف حاوية

شهدت قناة السويس، اليوم الأحد، عبور أحدث سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب محملة بكمية كبيرة من الحاويات متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

السفينة تحمل 24 ألف حاوية

وبحسب بيانات رسمية لهيئة قناة السويس فإن سفينة الحاويات «ONE INNOVATION»، عبرت اليوم الأحد محملة بـ236 ألف طن، بقدرة استيعابية تصل على متنها حتى 24136 حاوية.

وتعتبر سفينة الحاويات من أضخم سفن الحاويات التي جرى بناؤها حديثاً في اليابان وترفع علم ليبريا إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.4 متر، وغاطسها 16.4 متر.

وتعتبر السفينة هي الأولى من ضمن 6 سفن جرى طلب بنائها مؤخرا ضمن السفن التي تقلل من الانبعاثات الكربونية ضمن التجاه العالمي للحفاظ على البيئة.

القاطرات ترافق السفينة في رحلتها بقناة السويس

وأعلنت قناة السويس حالة الطوارئ خلال رحلة عبور السفينة في المجري الملاحي والدفع بعدد من القاطرات لمرافقتها خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب القادمة من السويس متجهة إلى بورسعيد.

وبحسب موقع «فيزيل فايندر» المتخصص في تحركات السفن فإن السفينة عبرت القناة ووصلت إلى البحر المتوسط من مخرج القناة الشمالي في بورسعيد متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.