مصادر بجامعة حلوان: إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني بعد إجازة العيد

أكدت مصادر بجامعة حلوان، أنّ العمل بمختلف الكليات سينتظم الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أنّ هناك عددًا من الأقسام في الكليات ذات الأعداد الصغيرة أعلنت نتائج امتحانات التيرم الثاني لها، موضحة أنّ جميع نتائج جامعة حلوان 2023 سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أنّ مجلس الجامعة شدد على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج الكليات، خلال 15 يومًا في كل كلية.

نتائج جامعة حلوان 2023

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّه في إطار متابعة العمل على نتائج جامعة حلوان 2023، تواصل الكنترولات بمختلف الكليات في تصحيح أوراق الامتحانات الفرق التي انتهت امتحاناتها قبل إجازة عيد الأضحى، موضحة أنّ التوسع في الاختبارات الإلكترونية والبابل شيت ساهمت في إسراع عملية التصحيح، خاصة أنّها تكون إلكترونية، منوهة بأنّ هناك متابعة لحظية لأعمال الكنترولات.

تنسيق الجامعات 2023

ونوهت المصادر بأنّ الجامعة ممثلة في الكليات التي من المقرر بأنّه يجرى بها اختبارات القدرات 2023 استعدادًا لتنسيق الجامعات 2023، أنهت كل استعداداتها لأعمال الاختبارات، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.