الكليات المتاحة للحاصلين على دبلوم صنايع بنظام الثلاث سنوات

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات في اجتماعه الأخير، عن أنّ اختبارات الدبلومات نظام الـ3 سنوات، ستشهد قبول الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعي بكليات الهندسة والزراعة والآثار.

كليات دبلوم الصنايع 3 سنوات

وترصد السطور التالية، أسماء كليات دبلوم الصنايع 3 سنوات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية الصناعية، كما يلي.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- كليات التربية.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

تنسيق الدبلومات الصناعية

وفي السياق ذاته، تستعد وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة لأعمال تنسيق القبول في الجامعات 2023، وفق الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق اللوائح في هذا الشأن، وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.