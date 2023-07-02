تعرف على شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة.. إليك التفاصيل

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، عن فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم 5 يوليو، وفتح باب التسجيل في الجامعة لكل الكليات وكل الشهادات المعادلة هذا العام والعام الماضي.

تفاصيل التحويلات وقواعد المنح الدراسية

وللتعرف على تفاصيل فتح باب التحويلات لجامعة المنصورة الجديد يرجى الدخول على هذا الرابط.

وللتعرف على قواعد المنح الدراسية والتخفيضات من خلال هذا الرابط.

شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة

وبحسب الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة الجديدة وضعت شروطا للالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة وهي:

شهادة الثانوية العامة:

المجال الصحي:

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض.

سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم فقط.

العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية - الأعمال

سيتم قبول شهادات الثانوية العامة في أقسام العلوم أو الرياضيات أو الأدب

الهندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم الرياضيات فقط

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

سيتم قبول شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم أو الرياضيات العلوم

العلوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

سيتم قبول شهادات الثانوية العامة في أقسام العلوم و الرياضيات.

شهادة stem:

المجال الصحي

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

سيتم قبول شهادة STEM في العلوم فقط

العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية –الأعمال

سيتم قبول شهادات STEM في أقسام العلوم أو الرياضيات

الهندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

سيتم قبول شهادة STEM في قسم الرياضيات فقط

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

سيتم قبول شهادات STEM في قسم العلوم أو الرياضيات

العلوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

سيتم قبول شهادات STEM في أقسام العلوم و الرياضيات.

متطلبات شهادة الدبلوم الأمريكي:

المجال الصحى الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وعلم الأحياءالحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 SATII 90 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII «SAT II أو ESTII أو ACTII اختياري».

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast EST من قبل وزارة التعليم وACT من ConnectMe ويتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن وتجارب SAT وACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن العلوم الإنسانية.

المعاملات القانونية الدولية – الأعمال

مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة والحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 «يمكن قبول اللغة الإنجليزية والرياضيات فقط».

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.تجارب SAT وACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن هندسة.

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

مجموع درجات 8 مواد مختلفة بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية «الرياضيات المتقدمة مطلوبة للهندسة».

الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.مطلوب 900 HOURS أو ESTII 900 معادل ACTII «SAT II أو ESTII أو ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة».

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast EST من قبل وزارة التعليم وACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.تجارب SAT وACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن التقنيات.

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وعلم الأحياء الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII «SAT II أو ESTII أو ACTII اختياري».

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast EST من قبل وزارة التعليم وACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن علوم.

شهادة igcse

المجال الصحي الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

درجات إجمالية من 8 موضوعات متميزة يتم اختيارها من OL أو ASL أو AL بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الأحياء.الحد الأدنى من الدرجة C لـ OL & D لـ ASL أو AL.11 عامًا من التعليم ، يتم قبولها فقط بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ، تفيد بأن الطالب قد أكمل بنجاح جميع متطلبات الثانوية العامة. العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية –الأعمال

الدرجات الإجمالية لـ 8 مواضيع متميزة يتم اختيارها من OL أو ASL أو AL.الحد الأدنى من الدرجة C لـ OL & D لـ ASL أو AL.11 عامًا من التعليم ، يتم قبولها فقط بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ، تفيد بأن الطالب قد أكمل بنجاح جميع متطلبات الثانوية العامة.

هندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

درجات إجمالية من 8 مواد متميزة يتم اختيارها من OL أو ASL أو AL بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات ، بالإضافة إلى 1 ASL Math أو 1 AL Math.الحد الأدنى من الدرجة C لـ OL & D لـ ASL أو AL.11 عامًا من التعليم ، يتم قبولها فقط بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ، تفيد بأن الطالب قد أكمل بنجاح جميع متطلبات الثانوية العامة.

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

درجات إجمالية من 8 موضوعات متميزة يتم اختيارها من OL أو ASL أو AL بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الأحياء.الحد الأدنى من الدرجة C لـ OL & D لـ ASL أو AL.11 عامًا من التعليم ، يتم قبولها فقط بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ، تفيد بأن الطالب قد أكمل بنجاح جميع متطلبات الثانوية العامة.

علوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

درجات إجمالية من 8 موضوعات متميزة يتم اختيارها من OL أو ASL أو AL بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الأحياء.

علوم الكمبيوتر: الدرجات الإجمالية لـ 8 مواد مختلفة OL أو ASL أو AL بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات ، بالإضافة إلى ASL أو AL Math.الحد الأدنى من الدرجة C لـ OL & D لـ ASL أو AL.11 عامًا من التعليم ، يتم قبولها فقط بموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم المصرية ، تفيد بأن الطالب قد أكمل بنجاح جميع متطلبات الثانوية العامة.

الدبلومة الكندية

المجال الصحي

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء

العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية –الأعمال

مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.

هندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

مجموع درجات 8 مواد مختلفة، بما في ذلك الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء.

علوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء.

شهادة البكالوريا الفرنسية

المجال الصحي

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

الدرجات الإجمالية لسبعة مواد مختلفة ، بما في ذلك علم الأحياء والكيمياء، الحد الأدنى لمتوسط ​​10/20

العلوم الإنسانية المعاملات القانونية الدولية – الأعمال

مجموع درجات من 7 مواضيع مختلفة.الحد الأدنى لمتوسط ​​10/20

هندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

الدرجات الإجمالية لـ 7 مواد مختلفة، بما في ذلك الفيزياء والرياضيات.الحد الأدنى لمتوسط ​​10/20

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

الدرجات الإجمالية لسبعة مواد مختلفة، بما في ذلك علم الأحياء والكيمياء، الحد الأدنى لمتوسط ​​10/20

علوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

الدرجات الإجمالية لـ 7 مواد مختلفة ، بما في ذلك علم الأحياء أو الرياضيات، والكيمياء الحد الأدنى لمتوسط ​​10/20.

شهادة ترك الألمانية

المجال الصحي

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

الدرجات الإجمالية لـ 7 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية وعلم الأحياء.

العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية –الأعمالالدرجات الإجمالية لـ 7 مواضيع مختلفة.

هندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجاتالدرجات الإجمالية لسبعة مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية.

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقيةالدرجات الإجمالية لـ 7 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية وعلم الأحياء.

علوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

الدرجات الإجمالية لـ 7 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية وعلم الأحياء.

شهادة cnise

الرعاية الصحية

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

الدرجات الإجمالية من 7 مواد L1 بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء + 2 L2 بما في ذلك علم الأحياء أو 1 L3 علم الأحياء.

العلوم الإنسانية

المعاملات القانونية الدولية -الأعمال

الدرجات الإجمالية لـ 7 مواضيع مختلفة.

هندسة

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

الدرجات الإجمالية من 7 مواد L1 بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات + 2 L2 بما في ذلك الرياضيات أو 1 L3 الرياضيات.

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحة التطبيقية

الدرجات الإجمالية من 7 مواد L1 بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء + 2 L2 بما في ذلك علم الأحياء أو 1 L3 علم الأحياء.

علوم

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

الدرجات الإجمالية من 7 مواد L1 بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء + 2 L2 بما في ذلك الرياضيات أو علم الأحياء أو 1 L3 علم الأحياء أو الرياضيات.