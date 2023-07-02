طلاب يكشفون سبب رغبتهم في الالتحاق بمدارس التمريض.. «بتوفر فرص عمل»

شروط وقواعد معينة، وضعتها وزارة الصحة والسكان للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2023، بعد فتح باب التقديم الثلاثاء المقبل، موضحة أنّ القبول للمجموع الأعلى، على أنّ يُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

طلاب يرغبون في الالتحاق بمدارس التمريض

عبر عدد من الطلاب الذين يرغبون الإلتحاق بمدراس التمريض، عن أسباب رغبتهم في الالتحاق بها، إذ يقول الطالب أحمد العاطف، إنه اختار مدارس التمريض لأنه يريد الحصول على فرصة عمل في وقت سريع: «أنا اخترت التمريض عشان الوظائف بتاعته بتكون متاحة على طول بعد التخرج، وأصحابي كلهم كمان هيدخلوا معايا»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

حصل ابن محافظة أسوان، على مجموع 273 ونصف من المجموع الكلي 280، وعلى الرغم أنّ مجموعه يقبل الثانوية العامة، إلا أنه اختار الالتحاق بالتمريض ويتمنى أنّ يُقبل: «أنا جهزت الورق بتاعي، وأول ما باب التقديم يفتح في أسوان، هروح أقدم، ونفسي أدخل المدرسة».

أما الطالبة حسناء عادل، فقد اختارت الالتحاق بمدراس الثانوية للتمريض، لأنها ترغب في ممارسة هذه المهنة منذ طفولتها:« أنا بحب مهنة التمريض جدًا، وبدعي ربنا على طول أنه يجعل ليا نصيب فيها عشان أساعد وأعالج ناس كتير».

حصلت الطالبة في الشهادة الإعدادية على مجموع 276، مشيرة إلى أنها إذا لم يتم قبولها سوف تلتحق بالثانوية العامة وبعد ذلك بكلية التمريض: «أنا لو متقبلتش في التمريض، هدخل ثانوي عام، وهذاكر كويس عشان أجيب مجموع الكلية بإذن الله».

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

تضمنت شروط الالتحاق بمدراس التمريض، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان، الآتي:

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أنّ يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

- تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصاً على توطين كل طالب بمحافظته.

- لا يُقبل طلاب من خارج المحافظة.

- تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدقًا عليه من ولي أمره.

- اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة «الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول».