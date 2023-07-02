انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقرية الجمالية بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة قنا، منذ قليل، من انتشال جثة طالب من نهر النيل بقرية الجمالية بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وذلك بعد ساعات قليلة من غرقه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

غرق طالب في نيل قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من إسعاف قنا يفيد مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الجمالية في قوص، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمد إدريس سيد أحمد، 17 عامًا، مقيم في قرية شنهور، إثر غرقه في نهر النيل بقرية الجمالية في قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.