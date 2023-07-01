غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

غرق طالب في مركز طهطا بمحافظة سوهاج بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بغرق شخص بدائرة مركز طهطا.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا، كما انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتبين غرق المدعو، «محمود ك خ»، سن 18 عاما طالب ويقيم بناحية شطورة بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال ذويه أفاد شقيق المتوفى المدعو «كرم ك خ»، سن 21 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السابحة غرق به، نافيا الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.