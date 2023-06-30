غرق طالب في مياه شاطئ إدكو بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في البحر المتوسط بشاطئ مركز إدكو في محافظة البحيرة، وجار البحث عنه، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد غرق طالب في البحر المتوسط بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين غرق طالب يدعى «محمد. خ. أ»، 17 عامًا، وتبين من الفحص غرقه أثناء حضوره مع أصدقائه من مركز أبو حمص للتنزه والاستحمام في البحر المتوسط، وجار البحث عنه بمشاركة غواصين في البحر المتوسط، وحضور أهلية المفقود لمتابعة أعمال البحث عن الجثمان واستخراجه لدفنه في مقابر العائلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.